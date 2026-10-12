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ВС России за сутки освободили 216 зданий в Доброполье

ВС России за сутки освободили 216 зданий в Доброполье

Вооруженные силы России в течение суток освободили 216 зданий, в том числе четыре производственных сооружения в Доброполье в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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