Ретроспективная выставка архитекторов и архитектуры открылась в САФУ

Она посвящена 85-летию регионального союза архитекторов России и носит название «Архангельск: старое, новое»На экспозиции представлены десятки архитектурных объектов, в том числе проект Архангельского кафедрального собора.
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