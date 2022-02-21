Карпин пообщался с тренером сборной Польши на игре «Ростов» — «Краснодар»

Футбол , 21 фев, 01:53 0 Главный тренер сборной России Карпин встретился с наставником соперников по стыковым матчам ЧМ Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин встретился со своим визави из команды Польши Чеславом Михневичем на контрольном матче «Ростова» против «Краснодара» Карпин (Фото: ТАСС) Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин встретился с Чеславом Михневичем, наставником сборной Польши — соперников российской команды по борьбе за выход в финальную часть чемпионата мира-2022, сообщает пресс-служба польской сборной.