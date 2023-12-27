В Перми осудили организатора ОПГ за хищение 625 тонн нефти и дизельного топлива

Он должен будет выплатить более полумиллиона рублей.Пермский краевой суд вынес приговор по уголовному делу в отношении пермяка, который организовал преступную группу, похитившую более 625 тонн нефти и дизельного топлива.
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