Овечкин без очков впервые за 6 игр: 2 броска и 6 хитов за 18:15 с «Торонто» при 4:00 в большинстве

Овечкин без очков впервые за 6 игр: 2 броска и 6 хитов за 18:15 с «Торонто» при 4:00 в большинстве

Александр Овечкин впервые за 6 игр остался без очков. «Вашингтон» справился с «Торонто» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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