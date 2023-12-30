Минкульт не нашел оснований для лишения Киркорова звания народного артиста

Юрий анин Минкульт РФ ответил на запрос о лишении звания тем, что пояснил в соответствии с чем это лишение можно произвести. Только с согласно решения суда. Поэтому обществу и карты (как говорится) в руки. Дело за малым, подать иск. Вот такие у нас бестолковые министры и министерства. Да, минкульт явно сочувствует всей этой "голыдьбе" ! Достаточно оснований лишить звания - только за пляски на кресте... Минкульт - это большая наша проблема. А министр - Любимова, а не Фурцева! https://www.youtube.com/watch?v=MHf8-Wsfutw&amp;amp;t=86s Новый министр культуры Ольга Любимова скрыла старые записи в Живом Журнале (новости) YouTube

Jolie Галина, Вы когда пишете - думаете ??? или смысл прочитанного не понимаете , но всё равно хотите сообщить что-то кому-то??? Повторяю для Вас лично: а в минкульте такие же недочеловеки засели - почистить бы эти "авгиевы конюшни" под вывеской МИНКУЛЬТ.... оснований ОНЕ НЕ ВИДЯТ!! глаза разуйте и увидите! *** 3 раза прочтите перед тем, чтоб мне про киркорова написать от которого я почему-то "что -то ждать теперь должна"(((