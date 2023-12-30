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  • Миша Потапов
    Путину показали в роде, и что ? Ему понравилось? Где его реакция? Или ему всё равно?.Минкульт не нашел...
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    Галина, Вы  когда пишете -  думаете ???  или смысл прочитанного не понимаете , но всё равно хотите сообщить что-то ко...Минкульт не нашел...
  • Юрий анин
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Минкульт не нашел оснований для лишения Киркорова звания народного артиста

Минкульт не нашел оснований для лишения Киркорова звания народного артиста

На сайте петиций появилось предложение лишить Киркорова звания народного артиста. Он принял участие в вечеринке Анастасии Ивлеевой, вызвавшей скандал.

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Комментарии
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Юрий анин
Минкульт РФ ответил на запрос о лишении звания тем, что пояснил в соответствии с чем это лишение можно произвести. Только с согласно решения суда. Поэтому обществу и карты (как говорится) в руки. Дело за малым, подать иск. Вот такие у нас бестолковые министры и министерства. Да, минкульт явно сочувствует всей этой &quot;голыдьбе&quot; ! Достаточно оснований лишить звания - только за пляски на кресте... Минкульт - это большая наша проблема. А министр - Любимова, а не Фурцева! https://www.youtube.com/watch?v=MHf8-Wsfutw&amp;amp;amp;t=86s
Новый министр культуры Ольга Любимова скрыла старые записи в Живом Журнале (новости)
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6 час.
Jolie
Галина, Вы  когда пишете -  думаете ???  или смысл прочитанного не понимаете , но всё равно хотите сообщить что-то кому-то??? Повторяю для Вас лично:  а в минкульте такие же недочеловеки засели - почистить бы эти &quot;авгиевы конюшни&quot; под вывеской МИНКУЛЬТ.... оснований ОНЕ НЕ ВИДЯТ!! глаза разуйте и увидите! *** 3 раза прочтите перед тем, чтоб мне про киркорова  написать от которого  я  почему-то &quot;что -то  ждать теперь должна&quot;(((
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2 час.
Миша Потапов
Путину показали в роде, и что ? Ему понравилось? Где его реакция? Или ему всё равно?.
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2 час.

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