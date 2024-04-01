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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Очереди на представленный недавно электромобиль Xiaomi SU7 уже растянулись на с...

Очереди на представленный недавно электромобиль Xiaomi SU7 уже растянулись на с...

Очереди на представленный недавно электромобиль Xiaomi SU7 уже растянулись на семь месяцевНа прошлой неделе состоялась долгожданная премьера электромобиля Xiaomi SU7, компания начала приём заказов, и за первые полчаса их количество перевалило за 50 000 штук, а по итогам первых суток достигло 88 898 штук.

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