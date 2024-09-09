Экс-посол США Мэтлок: санкции сделали экономику России более автономной

Антироссийский санкции, введенные западными государствами в ответ на запуск специальной военной операции на Украине, не справились со своей основной задачей, считает бывший посол США в СССР Джек Мэтлок, передает РИА Новости.
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