Политика как он...
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Политика как она есть

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Глава TTYD Нарин призвала Турцию ориентироваться на богатых туристов

Глава TTYD Нарин призвала Турцию ориентироваться на богатых туристов

Турции необходимо ориентироваться на обеспеченных путешественников, чтобы сделать туризм устойчивым. Об этом заявила председатель Ассоциации инвесторов туризма (TTYD) Турции Оя Нарин на панельной сессии туристической выставки EMİTT, пишет РИА Новости.

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