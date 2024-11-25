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Пентагон: США еще не оценили ущерб от испытаний российской ракеты "Орешник"

Соединенные Штаты в настоящее время еще не оценили ущерб от испытаний российской баллистической ракеты средней дальности "Орешник", заявила на брифинге заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

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