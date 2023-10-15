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Модульные дома для круглогодичного проживания: что это и как построить

Модульные дома для круглогодичного проживания: что это и как построить

Вместе с экспертами рассказываем о плюсах и минусах строений, которые можно установить за пару дней Современные методы строительства загородных домов предоставляют широкий выбор проектов: кирпичные, каркасные, мансардные, скандинавские, классические и другие.

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