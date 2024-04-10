Добро пожаловать, и не говорите, что вас не предупреждали

Давайте подобьём промежуточные итоги. Россия. Продолжает давить недорейх на фронте. При этом её экономику не удалось задавить санкциями, выборы прошли успешно, а одиночный теракт только усилил решимость добивать нацистов.
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