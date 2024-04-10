Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 755 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Захава
    И эти обезьяны граждане моей страны?! Идите вы все в жопу! Доиграются там сверху, что на каждом столбе будет по такой...Реальные коммента...
  • Дима Качусов
    так самим гражданам ,желающим скушать из ларька надо включать голову и подумать о себе.пищевые отравления были и буду...Проверка Роскачес...
  • Александр
    Чиновники-такая же часть народа,как и все остальные.Не надо на людей клейма ставить.Проверка Роскачес...

Добро пожаловать, и не говорите, что вас не предупреждали

Добро пожаловать, и не говорите, что вас не предупреждали

Давайте подобьём промежуточные итоги. Россия. Продолжает давить недорейх на фронте. При этом её экономику не удалось задавить санкциями, выборы прошли успешно, а одиночный теракт только усилил решимость добивать нацистов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх