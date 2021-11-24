Хонда насмерть сбила пенсионерку в Ангарске

ДТП произошло в шестом часу вечера 23 ноября на улице Чайковского, в районе 92 квартала. Предварительно установлено, что 22-летний водитель «Хонды Аккорд» совершил наезд на 86-летнюю ангарчанку, которая переходила дорогу в неположенном месте.