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Царьград

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Орбан: Путин не дал Западу использовать Россию как источник прибыли

Орбан: Путин не дал Западу использовать Россию как источник прибыли

Премьер-министр Венгрии дал интервью американскому тележурналисту Такеру Карлсону, где коснулся и России.

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Комментарии
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Виктор Онегин
Урбан видимо один здравомыслящий политик обладающий аналитическим умом. Здравый ГОЛОС из сумасшедшего дома.
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21 час.
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