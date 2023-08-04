На страже суверенитета: как московская промышленность замещает зарубежные аналоги

«В Москве ежегодно открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Город активно поддерживает такую тенденцию и предоставляет промышленникам более 20 системных мер поддержки, а также антикризисные инструменты.
«В Москве ежегодно открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Город активно поддерживает такую тенденцию и предоставляет промышленникам более 20 системных мер поддержки, а также антикризисные инструменты.
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