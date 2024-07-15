Актера Смольянинова в Берлине обматерил российский болельщик

В Берлине российский болельщик встретил перед финальным матчем Евро-2024 покинувшего Россию актера Артура Смольянинова (внесен в реестр иноагентов, а также в перечень экстремистов и террористов) и обматерил его.
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