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Актера Смольянинова в Берлине обматерил российский болельщик

Актера Смольянинова в Берлине обматерил российский болельщик

В Берлине российский болельщик встретил перед финальным матчем Евро-2024 покинувшего Россию актера Артура Смольянинова (внесен в реестр иноагентов, а также в перечень экстремистов и террористов) и обматерил его.

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