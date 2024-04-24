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Уход Лены Миро как гром среди ясного неба

Уход Лены Миро как гром среди ясного неба

Лолите Милявской сейчас несказанно прёт. Мало того, что её отмена отменилась и российский зритель её увидит на НТВ, так ещё и Лена Миро, один из топовых блогеров ЖЖ, больше не будет жалить её своим острым язычком.

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Комментарии
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ШКИПЕР
Сколько можно тратить время на западноукраинскую жидовку без комплексов ?
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13 час.
Майя Maja
Остра была, остра! Писала изощрённо, гладко и по делу. .. Если так запланирована ее судьба и так случилось, то пусть на том Свете ей будет спокойно . Бог рядом и знает, кому, сколько и по каким заслугам.
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4 час.

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