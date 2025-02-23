Депутат ГД Гаврилов: пенсионерам положены налоговые вычеты по земельному налогу

Для пенсионеров в России предусмотрен целый ряд льгот, однако многие не знают о них. Так, пожилые россияне могут бесплатно провести газ до своего дачного участка и воспользоваться налоговым вычетом по земельному налогу.
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