Взятка за «закладки»: во Владивостоке задержаны полицейские

Следственными органами СУ СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями и получения взятки сотрудниками полиции, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу СУ СК по Приморскому краю.
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