Взятка за «закладки»: во Владивостоке задержаны полицейские

Следственными органами СУ СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями и получения взятки сотрудниками полиции, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу СУ СК по Приморскому краю.