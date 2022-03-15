Тревожный тип привязанности в отношениях: почему не хватает внимания?

Тревожный тип привязанности в отношениях — зависимость от эмоциональной близости и внимания со стороны партнера, когда постоянно возникает ощущение дефицита, отстраненности и холода в коммуникации со своей второй половинкой.
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