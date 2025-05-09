Театр абсурда
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Театр абсурда

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Почему у супердержав проснулись симпатии к «Талибану»

Почему у супердержав проснулись симпатии к «Талибану»

Получив в 2021 году законную власть и объявив о создании Исламского Эмирата Афганистан, талибы не слишком добивались международного признания, и правильно делали.

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