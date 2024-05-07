Геополитика и ФРС поддерживают золото

Цены на золото остаются стабильными, чему способствует спрос на активы-убежища, поскольку прекращение огня в секторе Газа откладывается, а Федеральная резервная система (ФРС) США может снизить процентные ставки в этом году.
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