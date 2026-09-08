В Приморье теплоход сорвало с якоря

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. Теплоход "Русский Восток" сорвало с якоря в Амурском заливе Приморского края и отнесло в сторону Токаревского маяка, где он сел на мель.
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