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ТАСС

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В Приморье теплоход сорвало с якоря

В Приморье теплоход сорвало с якоря

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. Теплоход "Русский Восток" сорвало с якоря в Амурском заливе Приморского края и отнесло в сторону Токаревского маяка, где он сел на мель.

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