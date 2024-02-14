Одиноких родителей детей до 16 лет защитили от увольнения

Работодателям запретили увольнять одиноких родителей с детьми в возрасте до 16 лет. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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