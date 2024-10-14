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От периодического к полному: в Петербурге начался отопительный сезон

От периодического к полному: в Петербурге начался отопительный сезон

В Северной столице начался отопительный сезон, перейдя от периодического к полному теплоснабжению. Благодаря этому, жители города могут спокойно встречать осеннее похолодание, ведь теперь во всех домах стало тепло.

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