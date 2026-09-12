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ФедералПресс

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Военный политолог Александр Перенджиев назвал последствия введения европейских войск на Украину

Военный политолог Александр Перенджиев назвал последствия введения европейских войск на Украину

МОСКВА, 12 сентября, ФедералПресс. Если европейские лидеры отважатся ввести войска на Украину, их может ждать неприятный сюрприз.

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