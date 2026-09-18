БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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"Иран запросил у России помощь с реактивными "Геранями" и лицензию на производство "Бандероли"

"Иран запросил у России помощь с реактивными "Геранями" и лицензию на производство "Бандероли"

  Всего за четыре года произошла разительная перемена в мире беспиллотной боевой авиации. Весь мир сейчас открывает для себя мощь новых российских систем, которые в прежние годы насмешливо называли "крылатыми ракетами для бедных" За последние несколько лет боевые беспилотные системы, ещё в прошлом десятилетии считавшиеся сферой, где почти монопольно главенствовали США и Китай, претерпели невероятные метаморфозы.

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