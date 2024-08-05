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Царьград

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Историк Роберт: если бы Украина хотела мира с Россией, не усиливала бы мобилизацию

Историк Роберт: если бы Украина хотела мира с Россией, не усиливала бы мобилизацию

Эксперт уверен, что Москва прекрасно видит попытки Киева обвести её вокруг пальца и выиграть таким образом время, чтобы перевооружиться.

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