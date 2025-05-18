При столкновении мексиканского судна с Бруклинским мостом пострадали 19 человек

Праздник в Нью-Йорке закончился страшной аварией на воде — 19 членов экипажа парусного судна Cuauhtémoc Военно-морских сил (ВМС) Мексики пострадали, некоторые серьезно, после столкновения с Бруклинским мостом.
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