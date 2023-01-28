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Кайседо покидает «Брайтон»: «Хочу воспользоваться чудесной возможностью. Горжусь, что выручу для клуба рекордную сумму»

Мойсес Кайседо заявил, что покинет «Брайтон». Сообщалось, что «чайки» отказались продать 21-летнего хавбека «Арсеналу» за 60 млн фунтов.

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