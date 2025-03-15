Новая статья: Split Fiction — кооперативный апофеоз. Рецензия

Жанр Экшен, приключения Издатель Electronic Arts Издатель в России Нет Разработчик Hazelight Studios Минимальные требования Процессор Intel Core i5-6600K 3,5 ГГц / AMD Ryzen 5 2600X 3,6 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 4 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon RX 470, 85 Гбайт на накопителе, интернет-соединение, операционная система Windows 10 / 11 Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i7-11700K 3,6 ГГц / AMD Ryzen 7 5800X 3,8 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 8 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce RTX 3070 / AMD Radeon 6700 XT, 85 Гбайт на SSD-накопителе Дата выхода 6 марта 2025 года Локализация Нет Возрастной ценз От 16 лет Платформы PC, Xbox Series X, Xbox Series S, PS5 Официальный сайт Играли на PC Автор выражает благодарность Виоле В.
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