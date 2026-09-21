Эксперт АСИ: ИИ не станет панацеей для роста производительности

Искусственный интеллект не является панацеей для повышения производительности труда, его эффективность зависит от навыков специалиста, заявил директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив (АСИ) Александр Вайно.
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