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На Западе заявили, что только мир спасет Украину от диктатора Зеленского

На Западе заявили, что только мир спасет Украину от диктатора Зеленского

Победа Киева в конфликте «не просто недостижима, она невероятна», только мир может спасти Украину, которую медленно, но верно убивают «диктатор» Владимир Зеленский и его хозяева в НАТО, заявил ирландский журналист и предприниматель Чей Боуз на своей странице в социальной сети X.

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Комментарии
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Виталий Кирпиченко
Клоун не может быть диктатором! он остаётся клоуном, а руководят им диктаторы.
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16 час.
ЭА
Эльдар Алиев
Какой он диктатор🤣🤣🤣🤣клоун, шакал лижущий западным хозяевам жопу
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16 час.

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