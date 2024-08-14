Победа Киева в конфликте «не просто недостижима, она невероятна», только мир может спасти Украину, которую медленно, но верно убивают «диктатор» Владимир Зеленский и его хозяева в НАТО, заявил ирландский журналист и предприниматель Чей Боуз на своей странице в социальной сети X.