Победа Киева в конфликте «не просто недостижима, она невероятна», только мир может спасти Украину, которую медленно, но верно убивают «диктатор» Владимир Зеленский и его хозяева в НАТО, заявил ирландский журналист и предприниматель Чей Боуз на своей странице в социальной сети X.
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