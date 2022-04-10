Почему украинские ракеты ОТРК «Точка-У» поражают цели на территории России и освобождённой части Украины

В ходе спецоперации, проводимой РФ на Украине, произошло несколько инцидентов с попаданием ракет оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Точка-У» по российским объектам, в том числе можно вспомнить попадание по аэродрому в городе Миллерово Ростовской области, в результате чего сгорел как минимум один самолёт, а также предполагаемое с достаточно высокой вероятностью попадание по большому десантному кораблю (БДК) «Орск», разгружающемуся в порту Бердянска, которое привело к затоплению БДК.