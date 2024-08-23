МО РФ: БПЛА ВС РФ поразили два передатчика Starlink и ликвидировали пехоту ВСУ

Операторы БПЛА 58-й армии группировки войск «Днепр» отличились своими навыками в бою — при помощи беспилотника им удалось обнаружить и поразить два передатчика системы спутниковой связи Starlink, а затем и целую пехоту ВСУ на Запорожском направлении.