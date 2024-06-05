На ПМЭФ представили проекты будущих высокоскоростных магистралей

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) представлены проекты пяти высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ), одобренных к строительству президентом России Владимиром Путиным.
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