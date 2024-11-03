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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дождь вновь идет перед квалификацией к Гран-при Сан-Паулу

Дождь вновь идет перед квалификацией к Гран-при Сан-Паулу

Над автодромом Гран-при Сан-Паулу снова идет дождь. Квалификация должна была пройти в субботу, но была перенесена на воскресенье из-за сильного дождя.

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