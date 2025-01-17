Кто поджег Калифорнию Богатые тоже плачутК новой примете времени стоит уже привыкать. Климат стремительно меняется, как бы это не отрицали скептики.
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Кто поджег Калифорнию Богатые тоже плачутК новой примете времени стоит уже привыкать. Климат стремительно меняется, как бы это не отрицали скептики.
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