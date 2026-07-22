NYP: Трамп хочет видеть Инфантино на посту генсека ООН

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино стал следующим генеральным секретарем ООН.
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