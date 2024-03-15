Ведущий Александр Анатольевич прочитает рассказ О. Генри в музее на Образцова

В Еврейском музее и центре толерантности в Марьиной роще 24 марта в 18:00 состоятся первые «Внеклассные чтения» этой весны: теле- и радиоведущий Александр Анатольевич прочитает юмористический рассказ американского писателя О.
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