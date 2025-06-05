Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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До Сум 18 км. Достают уже артиллерия и БПЛА. Два высших офицера ликвидированы!

До Сум 18 км. Достают уже артиллерия и БПЛА. Два высших офицера ликвидированы!

Четыре дня назад военкор Юрий Котенок написал, что наши передовые отряды уже находятся в 18 км от Сум.

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Комментарии
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СЕ
Сергей ЕВ
Враги России должны быть уничтожены
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