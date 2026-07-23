Торговый дефицит Японии за первое полугодие 2026 года превысил 1 триллион иен

Согласно предварительным данным Министерства финансов Японии от 22 июля 2026 года, по итогам первых шести месяцев года торговый дефицит страны составил 1,01 триллиона иен (около 6,2 миллиарда долларов США).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии