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Торговый дефицит Японии за первое полугодие 2026 года превысил 1 триллион иен

Торговый дефицит Японии за первое полугодие 2026 года превысил 1 триллион иен

Согласно предварительным данным Министерства финансов Японии от 22 июля 2026 года, по итогам первых шести месяцев года торговый дефицит страны составил 1,01 триллиона иен (около 6,2 миллиарда долларов США).

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