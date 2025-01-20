История этого города неразрывно связана с добычей угля, здесь даже есть памятник в честь 300-милионной тонны.
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История этого города неразрывно связана с добычей угля, здесь даже есть памятник в честь 300-милионной тонны.
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