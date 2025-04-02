Какие соглашения подписала делегация из Финляндии в Мангистау

Между компаниями Мангистауской области и Финляндии заключен ряд соглашений, передает inAktau.kz. На двусторонней встрече между мангистауской компанией «ACTION FLOW» и финским предприятием «Econet Ltd» подписан меморандум о сотрудничестве по адаптации водоочистного оборудования и технологий к местным условиям производства, а также организации сервисных услуг в Мангистауской области.