Компания Mattel представила новую куклу Барби, созданную по образу канадской певицы Селин Дион, одетой в темно-синее платье с высоким воротником и длинными рукавами, которое певица носила на церемонии вручения премии «Оскар» в 1998 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Путин заявил, что...
- Депутат Журавлёв ...
- ZS Вэнс заявил, что ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым