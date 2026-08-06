Бывший главком ВСУ: НАТО будет вынуждена перейти на другие стандарты

НАТО будет готов к вступлению Украины, если альянс проведет существенные реформы и перейдет к новой доктрине, заявил украинский посол в Британии, бывший главнокомандующий Вооруженных сил страны Валерий Залужный.
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