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Бывший главком ВСУ: НАТО будет вынуждена перейти на другие стандарты

Бывший главком ВСУ: НАТО будет вынуждена перейти на другие стандарты

НАТО будет готов к вступлению Украины, если альянс проведет существенные реформы и перейдет к новой доктрине, заявил украинский посол в Британии, бывший главнокомандующий Вооруженных сил страны Валерий Залужный.

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