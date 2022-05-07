Сорвана операция ВСУ в районе острова Змеиный: об СВО России на Украине

Методичное уничтожение материально-технической базы ВСУ, осуществляемое российскими войсками в ходе проведения спецоперации, вынуждает западных хозяев киевского режима наращивать военные поставки на Украину в целях дальнейшего сдерживания ВС РФ.
Методичное уничтожение материально-технической базы ВСУ, осуществляемое российскими войсками в ходе проведения спецоперации, вынуждает западных хозяев киевского режима наращивать военные поставки на Украину в целях дальнейшего сдерживания ВС РФ.
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