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Сорвана операция ВСУ в районе острова Змеиный: об СВО России на Украине

Сорвана операция ВСУ в районе острова Змеиный: об СВО России на Украине

Методичное уничтожение материально-технической базы ВСУ, осуществляемое российскими войсками в ходе проведения спецоперации, вынуждает западных хозяев киевского режима наращивать военные поставки на Украину в целях дальнейшего сдерживания ВС РФ.

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