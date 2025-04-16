Хуснутдинов и Задоров помогли «Бостон Брюинз» в драматичном овертайме

«Нью-Джерси Дэвилз» выиграли у «Бостон Брюинз» в овертайме со счётом 5:4 на стадионе «Ти-Ди Гарден». Российский нападающий Марат Хуснутдинов перевёл матч в овертайм, а Никита Задоров сделал две результативные передачи.