Хуснутдинов и Задоров помогли «Бостон Брюинз» в драматичном овертайме

«Нью-Джерси Дэвилз» выиграли у «Бостон Брюинз» в овертайме со счётом 5:4 на стадионе «Ти-Ди Гарден». Российский нападающий Марат Хуснутдинов перевёл матч в овертайм, а Никита Задоров сделал две результативные передачи.
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