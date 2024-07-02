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Резкие, дерзкие: как бойцы ВС РФ освободили Старомайорское за два часа

Резкие, дерзкие: как бойцы ВС РФ освободили Старомайорское за два часа

Скриншот видео Военнослужащие ВС РФ при освобождении Старомайорского использовали мотоциклы. Благодаря "железным коням" бойцы сильно увеличили скорость, что позволило им взять населенный пункт в два этапа по часу каждый.

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