Axios: Иран через ООН предостерег Израиль от наземной операции в Газе

REUTERS/Violeta Santos Moura Иран через ООН направил Израилю послание, в котором отметил, что не хочет дальнейшей эскалации конфликта между ХАМАС и еврейским государством, но будет вынужден вмешаться, если военная операция перейдет в наземное наступление Газы.
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